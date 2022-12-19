«Авангард» обменял форварда Брюквина в ЦСКА на защитника Киселевича

«Авангард» обменял нападающего Владимира Брюквина в ЦСКА на защитника Богдана Киселевича, сообщает пресс-служба омского клуба.

Контракт Киселевича рассчитан до конца сезона-2023/24. В «Авангарде» он будет выступать под номером 53.

В текущем сезоне 32-летний защитник провел за армейцев 22 матча, в которых отметился 5 результативными передачами при показателе полезности «+9».

27-летний Брюквин является воспитанником московского хоккея, выпускником школы «Динамо». В КХЛ, помимо бело-голубых, он выступал за «Авангард». Всего в лиге он провел 434 матча, набрав 119 (78+41) очков при показателе полезности «+35».