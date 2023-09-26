Защитник «Авангарда» Бойков пропустит полтора месяца из-за перелома руки

Как стало известно «СЭ», защитник «Авангарда» Сергей Бойков пропустит полтора месяца.

В понедельник в своем дебютном матче за новую команду против «Автомобилиста» он получил перелом руки.

Бойков перешел в «Авангард» из московского «Динамо» 22 сентября в результате обмена. По информации «СЭ», 27-летний россиянин заработает 40 миллионов рублей за два года в омском клубе.