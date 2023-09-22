«Авангард» подписал Бойкова из «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Сергей Бойков в результате обмена перешел в «Авангард», сообщается на официальном сайте клуба.

Взамен на 27-летнего россиянина московский клуб получил денежную компенсацию. Соглашение с Бойковым рассчитано на два года. Ранее о переходе сообщал «СЭ».

В текущем сезоне Бойков не провел ни одного матча. В минувшем сезоне на его счету 5 (0+5) очков в 48 матчах.