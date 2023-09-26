Live c Алтыбармакяном — в 13.00

Новый гость нашего зум-эфира на YouTube-канале «СЭ Хоккейный» — нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян.

Михаил Зислис и Михаил Скрыль обсудят с форвардом тольяттинцев мощный старт регулярного чемпионата, восстановление Андрея после травмы, любовь к отечественному автопрому и шансы «Лады» на выход в плей-офф.