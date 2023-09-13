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Сегодня, 19:57

Юдин: «У Билялетдинова все на уважении к игрокам, что невозможно не ценить»

Алина Савинова
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Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин высказался о работе с главным тренером команды Зинэтулой Билялетдиновым.

«Главная фраза Зинэтулы Хайдяровича — «Только честный труд». С этого все и начинается. Работать и работать честно, на максимуме», — приводит «РБ Спорт» слова Юдина.

Также он рассказал об уважении тренера к игрокам.

«Например, игрок совершил ошибку во время матча, и на собрании он никогда не скажет: «Ты, Юдин, ошибся». У нас понимают, что каждый может оказаться в такой ситуации, а партнеры всегда должны подстраховать. Некоторые тренеры носом тыкают на собраниях и пытаются специально задеть при всех. А здесь все на полном уважении к игрокам, что невозможно не ценить», — добавил хоккеист.

Под руководством 68-летнего Билялетдинова «Ак Барс» трижды становился обладателем Кубка Гагарина (в 2009, 2010 и 2018 годах).

В текущем сезоне казанский клуб занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 8 очков за 5 игр. 14 сентября «Ак Барс» сыграет против «Салавата Юлаева».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-ak-barsa-yudin-u-bilyaletdinova-vse-na-uvazhenii-k-igrokam-chto-nevozmozhno-ne-tsenit/
Дмитрий Юдин
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
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