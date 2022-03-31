Защитник «Ак Барса» Рукавишников может перейти в «Автомобилист»

По информации «СЭ», защитник «Ак Барса» Роман Рукавишников может перейти в «Автомобилист».

Также хоккеистом интересуется один клуб Западной конференции.

В сезоне-2021/22 Рукавишников набрал 6 (0+6) очков в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф хоккеист сыграл в пяти матчах и не отличился результативными действиями при показателе полезности «-2».