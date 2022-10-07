СКА запустил новую атрибутику «Кулак победы» с намеком на «жест Ротенберга»

ХК СКА выпустит новую линию клубной атрибутики под названием «Кулак победы».

В символике есть отсыл на жест главного тренера Романа Ротенберга после матча против ЦСКА (3:2 ОТ), за который он был оштрафован СДК КХЛ на 300 тысяч рублей.

По информации «СЭ», зарплата Ротенберга официально составляет 1 миллион рублей за сезон.