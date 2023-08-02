Ротенберг высказался о соблюдении СКА потолка зарплат

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о соблюдении клубом потолка зарплат.

«Мы участвуем в КХЛ с первого сезона. У нас никогда не было проблем. Не знаю, откуда идет хайп в прессе. К нам никогда не было вопросов по соблюдению потолка зарплат. СКА никогда не нарушал регламент за всю историю КХЛ. Мы всегда соблюдаем все правила», — сказал Ротенберг.

СКА примет участие в турнире Sochi Hockey Open-2023, который стартует 3 августа. Соперниками петербуржцев станут «Сочи», «Адмирал», «Авангард» и сборная России.