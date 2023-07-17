Зарплатная ведомость СКА после ухода Ожиганова — около 1,25 миллиарда рублей

По информации «СЭ», после ухода защитника Игоря Ожиганова в московское «Динамо» сумма зарплат игроков СКА на сезон-2023/24 составляет около 1,25 миллиарда рублей.

Таким образом, питерскому клубу надо освободить еще примерно 350 миллионов под потолком. Контракт Ожиганова составляет 65 миллионов.

17 июля Ожиганов перешел в московское «Динамо» в результате обмена со СКА. 30-летний хоккеист подписал контракт до 30 апреля 2026 года.

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