Зарплатная ведомость СКА после ухода Ожиганова — около 1,25 миллиарда рублей
По информации «СЭ», после ухода защитника Игоря Ожиганова в московское «Динамо» сумма зарплат игроков СКА на сезон-2023/24 составляет около 1,25 миллиарда рублей.
Таким образом, питерскому клубу надо освободить еще примерно 350 миллионов под потолком. Контракт Ожиганова составляет 65 миллионов.
17 июля Ожиганов перешел в московское «Динамо» в результате обмена со СКА. 30-летний хоккеист подписал контракт до 30 апреля 2026 года.
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|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
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|0
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|0
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|Торпедо
|0
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|0
|0
|0
|0
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|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
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|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
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