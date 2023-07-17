СКА обменял Ожиганова в «Динамо» на 10 тысяч рублей

Как стало известно «СЭ», денежная компенсация, которую сегодня получил СКА за переход защитника Игоря Ожиганова в московское «Динамо», составила 10 тысяч рублей.

Сегодня, 17 июля, московский клуб объявил о подписании контракта с Ожигановым. 30-летний хоккеист подписал контракт с московским клубом до 30 апреля 2026 года.