СКА обменял Ожиганова в «Динамо» на 10 тысяч рублей
Как стало известно «СЭ», денежная компенсация, которую сегодня получил СКА за переход защитника Игоря Ожиганова в московское «Динамо», составила 10 тысяч рублей.
Сегодня, 17 июля, московский клуб объявил о подписании контракта с Ожигановым. 30-летний хоккеист подписал контракт с московским клубом до 30 апреля 2026 года.
Сезон-2019/20 Ожиганов начал в составе «Ак Барса», а затем в результате обмена перешел в СКА. Всего в КХЛ защитник провел 615 матчей и набрал 222 (68+157) очка при показателе полезности «+91».
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