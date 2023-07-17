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Сегодня, 16:56

СКА обменял Ожиганова в «Динамо» на 10 тысяч рублей

Михаил Зислис
Обозреватель
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Игорь Ожиганов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», денежная компенсация, которую сегодня получил СКА за переход защитника Игоря Ожиганова в московское «Динамо», составила 10 тысяч рублей.

Сегодня, 17 июля, московский клуб объявил о подписании контракта с Ожигановым. 30-летний хоккеист подписал контракт с московским клубом до 30 апреля 2026 года.

Сезон-2019/20 Ожиганов начал в составе «Ак Барса», а затем в результате обмена перешел в СКА. Всего в КХЛ защитник провел 615 матчей и набрал 222 (68+157) очка при показателе полезности «+91».

Игорь Ожиганов
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
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