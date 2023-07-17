Московское «Динамо» объявило о подписании контракта с Ожигановым
Защитник Игорь Ожиганов пополнил состав московского «Динамо» в результате обмена со СКА.
Питерский клуб получил денежную компенсацию. 30-летний хоккеист подписал контракт с московским клубом до 30 апреля 2026 года.
Ожиганов — воспитанник «Белых Медведей», в МХЛ выступал за «Красную Армию». Он является обладателем Кубка Харламова в сезоне-2010/11. В КХЛ защитник дебютировал в составе ЦСКА в сезоне-2010/11. Также выступал за «Амур» и «Сибирь».
В мае 2018 года россиянин подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто». Провел в лиге 53 матча, набрал 7 (3+4) очков.
Сезон-2019/20 Ожиганов начал в составе «Ак Барса», а затем в результате обмена перешел в СКА. Всего в КХЛ защитник провел 615 матчей и набрал 222 (68+157) очка при показателе полезности «+91».
Источник: ХК Динамо
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