Зарипов забросил три шайбы в своем прощальном матче

Бывший нападающий сборной России Данис Зарипов провел свой прощальный матч.

Игра, которая проходила в Казани, состоялась в формате двух периодов по 20 минут. В первом 42-летний хоккеист играл за команду «Зеленых», а во втором вышел за команду «Белых».

Зарипов отметился тремя забитыми шайбами в ходе встречи. Перед ее началом прошла церемония чествования Зарипова. «Ак Барс» вывел из обращения 25-й номер, под которым играл форвард.