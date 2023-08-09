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Сегодня, 22:21

Зарипов забросил три шайбы в своем прощальном матче

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Данис Зарипов.
Фото ХК «Ак Барс»

Бывший нападающий сборной России Данис Зарипов провел свой прощальный матч.

Игра, которая проходила в Казани, состоялась в формате двух периодов по 20 минут. В первом 42-летний хоккеист играл за команду «Зеленых», а во втором вышел за команду «Белых».

Зарипов отметился тремя забитыми шайбами в ходе встречи. Перед ее началом прошла церемония чествования Зарипова. «Ак Барс» вывел из обращения 25-й номер, под которым играл форвард.

Данис Зарипов
Хоккей
ХК Ак Барс
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