Зарипов в третий раз стал отцом

У нападающего «Ак Барса» Даниса Зарипова и его третьей жены, Альбины родился сын. Его назвали Диасом.

От первой жены, Татьяны у 40-летнего игрока есть 18-летний сын Артур. Он тоже хоккеист и играет за юниорский «Ирбис».

От второй жены, Аллы у Даниса есть дочь Ариана.

Напомним, ранее стало известно, что Зарипов заразился коронавирусом.