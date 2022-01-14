«Трактор» продлил контракт с Виллом

«Трактор» на своем сайте объявил о продлении контракта с вратарем Романом Виллом. Новое соглашение с 29-летним чехом рассчитано до конца сезона-2023/24.

В этом сезоне Вилл провел 39 матчей, в которых отразил 92,9 процента бросков.

Ранее стало известно, что Вилл был включен в состав сборной Чехии на Олимпиаду-2022 в Пекине.