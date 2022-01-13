СКА одержал победу в матче с «Сочи»

СКА победил «Сочи» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Марат Хуснутдинов и Михаил Воробьев. У гостей забил Дмитрий Колготин.

СКА набрал 68 очков и лидирует на Западе. У «Сочи» 41 очко и 11-е место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Хуснутдинов — 5 (Волков), 15:24 — 1:0. Воробьев — 6 (Моисеев, Лехтонен), 55:09 — 2:0. Колготин — 4 (Зоркин), 57:25 — 2:1.

Вратари: Аскаров — Третьяк.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 32 (14+7+11) — 21 (8+6+7).

Судьи: Бондарь, Щенев.

13 января. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».