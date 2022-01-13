СКА одержал победу в матче с «Сочи»
СКА победил «Сочи» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей отличились Марат Хуснутдинов и Михаил Воробьев. У гостей забил Дмитрий Колготин.
СКА набрал 68 очков и лидирует на Западе. У «Сочи» 41 очко и 11-е место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Голы: Хуснутдинов — 5 (Волков), 15:24 — 1:0. Воробьев — 6 (Моисеев, Лехтонен), 55:09 — 2:0. Колготин — 4 (Зоркин), 57:25 — 2:1.
Вратари: Аскаров — Третьяк.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 32 (14+7+11) — 21 (8+6+7).
Судьи: Бондарь, Щенев.
13 января. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
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|13.01
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|
Автомобилист – Северсталь
|5 : 2
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|
СКА – Сочи
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