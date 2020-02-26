Зарипов пропустит от 2 до 3 недель

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов пропустит ориентировочно от 2 до 3 недель. В первом периоде матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:2) он получил сильный ушиб, сообщает Twitter казанцев.

Данис Зарипов пропустит ориентировочно от 2 до 3 недель — в первом периоде матча против «Салавата Юлаева» он получил сильный ушиб. Здоровья капитану! ? pic.twitter.com/dxiDV7HfYg — ХК Ак Барс (@hcakbars) February 26, 2020

Зарипов по ходу игры был увезен в больницу для прохождения МРТ с подозрением на перелом ребер. Опасения врачей не подтвердились.

Зарипов является единственным в истории пятикратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2014, 2016, 2018).