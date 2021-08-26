Зарипов о завершении карьеры: «Этот сезон станет последним»

Сезон-2021/22 станет для капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова последним в профессиональной карьере игрока. Об этом нападающий заявил на встрече команды с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и руководством клуба.

«Этим летом я много думал о своей карьере и игровом будущем, — цитирует Зарипова сайт «Ак Барса». — Я рад, что переговоры прошли хорошо и мы с «Ак Барсом» смогли договориться

Я пришел в «Ак Барс» ровно 20 лет назад, и этот год станет последним в моей игровой карьере. Я готов делать все, чтобы юбилейный для клуба год стал победным. Верю, что мы способны на это вместе, впереди нас ждёт долгий сезон. Благодарю руководство республики и «Татнефти» за внимание и поддержку — в команде это всегда видят и ценят".

В прошлом сезоне форвард принял участие в 40 матчах и набрал 23 (7+16) очка с показателем полезности «+12».

Зарипов является единственным в истории КХЛ пятикратным обладателем Кубка Гагарина.