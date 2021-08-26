«Сибирь» обыграла «Локомотив» на Кубке губернатора Челябинской области
15:25
«Сибирь» победила «Локомотив» в матче Кубка губернатора Челябинской области со счетом 3:2.
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Кубок губернатора Челябинской области
«Локомотив» (Ярославль) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:3 (1:0, 0:3, 1:0)
Голы: Буше — 2 (Коршков), 12:36 — 1:0. Миловзоров — 1 (Морозов, Ведин), 21:33 — 1:1. Комаров — 2 (Морозов, Мерфи), 25:35 — 1:2. Пьянов — 1 (Ли, Ефремов), 39:09 — 1:3. Тесанов — 1 (мен., Буше), 51:18 — 2:3.
Вратари: Исаев (58:42 — 59:41) — Красоткин.
Судьи: Бирин, Раминг.
26 августа. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.
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