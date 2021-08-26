Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Минское «Динамо» подписало шведского нападающего Марио Кемпе

11:15
Теги:

Шведский нападающий Марио Кемпе стал игроком минского «Динамо». Контракт хоккеиста рассчитан на один год, сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне 32-летний форвард выступал за ЦСКА и провел 46 матчей, набрав 22 (11+11) очка при показателе полезности «+15». Всего в КХЛ Марио отыгал 228 матчей, заработав 125 (55+70) баллов, показатель полезности «+10».

Ранее Кемпе играл в НХЛ за «Аризону». Всего он сыграл в 70 матчах, в которых набрал 13 (6+7) очков при показателе полезности «+4».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Это почти порно: пошлый дизайн купальника возмутил пользователей Сети
Почему Samsung Pay может перестать действовать в России
В Москве оценили позицию Анкары по «Крымской платформе»
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд