Минское «Динамо» подписало шведского нападающего Марио Кемпе

Шведский нападающий Марио Кемпе стал игроком минского «Динамо». Контракт хоккеиста рассчитан на один год, сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне 32-летний форвард выступал за ЦСКА и провел 46 матчей, набрав 22 (11+11) очка при показателе полезности «+15». Всего в КХЛ Марио отыгал 228 матчей, заработав 125 (55+70) баллов, показатель полезности «+10».

Ранее Кемпе играл в НХЛ за «Аризону». Всего он сыграл в 70 матчах, в которых набрал 13 (6+7) очков при показателе полезности «+4».