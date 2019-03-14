18:26 | Хоккей — КХЛ

Зарипов - лучший игрок "Ак Барса" в сезоне-2018/19 по версии болельщиков

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Болельщики "Ак Барса" признали нападающего Даниса Зарипова лучшим игроком команды в сезоне-2018/19, информирует официальный сайт клуба.
За него проголосовали 4323 болельщика.

Второе место занял нападающий Иржи Секач – 2084 голосов. Замкнул тройку воспитанник татарстанского хоккея Артем Лукоянов (1870 голосов).

37-летний Зарипов в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 48 играх, записав в актив 32 (9+23) очка при показателе полезности "+11". В плей-офф Зарипов провел три матча, отдав две результативные передачи.

Дополнительная информация

https://www.ak-bars.ru/

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