Зарипов - лучший игрок "Ак Барса" в сезоне-2018/19 по версии болельщиков

Болельщики "Ак Барса" признали нападающего Даниса Зарипова лучшим игроком команды в сезоне-2018/19, информирует официальный сайт клуба.

За него проголосовали 4323 болельщика.

Второе место занял нападающий Иржи Секач – 2084 голосов. Замкнул тройку воспитанник татарстанского хоккея Артем Лукоянов (1870 голосов).



37-летний Зарипов в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 48 играх, записав в актив 32 (9+23) очка при показателе полезности "+11". В плей-офф Зарипов провел три матча, отдав две результативные передачи.