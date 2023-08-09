Зарипов прокомментировал информацию о том, что билеты на его прощальный матч продавали за 50 тысяч рублей
Экс-нападающий казанского «Ак Барса», магнитогорского «Металлурга» и сборной России Данис Зарипов прокомментировал информацию о том, что билеты на его прощальный матч в Казани продают на досках объявлений за 25 и 50 тысяч рублей.
«Сегодня будет полная импровизация на льду, надеюсь, тренеры разрешат играть нам в атаке. С приветом пока никто не позвонил мне, только спрашивают, есть ли билет. Были, конечно, поздравительные сообщения, все желают хорошо провести матч и получить море позитива.
Вообще скажу так касательно билетов: наша сторона хотела предоставить возможность всем попасть на арену, а что дальше пошло не так — мы не знаем. Надеюсь, все желающие смогли купить билет. Приятно ли мне, что билеты на мою игру продавали за 25 и даже за 50 тысяч рублей? Знаете, наверное, нет, хотелось, чтобы все было в рамках правил, которые мы выставляли», — сказал Зарипов журналистам на пресс-конференции по случаю завершения карьеры хоккеиста.
Прощальная игра 42-летнего Зарипова пройдет в среду, 9 августа.
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