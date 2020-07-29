Михаил Зислис и Алексей Шевченко в 12.00 в прямом эфире на YouTube-канале «СЭ» обсудят главные события недели с нашим экспертом, известным хоккеистом Николаем Лемтюговым.

Главные темы:

— Уход Максима Сушинского из «Авангарда»

— Отставка Александра Гулявцева в «Амуре»

— Совет директоров КХЛ: участники, календарь

— Кто еще заболел в КХЛ

— Первые матчи НХЛ после перерыва

— Россияне, которые не попали в состав клубов НХЛ