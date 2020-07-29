За что Сушинского выгнали из «Авангарда»? Live с Зислисом, Шевченко и Лемтюговым — в 12.00
09:00
Михаил Зислис и Алексей Шевченко в 12.00 в прямом эфире на YouTube-канале «СЭ» обсудят главные события недели с нашим экспертом, известным хоккеистом Николаем Лемтюговым.
Главные темы:
— Уход Максима Сушинского из «Авангарда»
— Отставка Александра Гулявцева в «Амуре»
— Совет директоров КХЛ: участники, календарь
— Кто еще заболел в КХЛ
— Первые матчи НХЛ после перерыва
— Россияне, которые не попали в состав клубов НХЛ
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