Юртайкин оценил свой дебют за ЦСКА

Нападающий Данил Юртайкин поделился мнением о своем дебюте за ЦСКА и матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (1:2).

«Игра была непростая, пытались играть в свою игру, первые два периоды не совсем получились. «Витязь» ловил нас контратаках, — приводит слова Юртайкина сайт ЦСКА. — В третьем поймали свою игру, но немного не дожали. Физическое состояние не лучшее, поэтому втягиваюсь через работу, спасибо, что доверяют играть.

Мой момент в конце? Усталость, голова уже не думала, поэтому сыграл неправильно, можно было поинтереснее придумать.

Рад, что оказался в ЦСКА, хочу помочь команде выиграть Кубок».