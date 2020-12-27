Юртайкин оценил свой дебют за ЦСКА
Нападающий Данил Юртайкин поделился мнением о своем дебюте за ЦСКА и матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (1:2).
«Игра была непростая, пытались играть в свою игру, первые два периоды не совсем получились. «Витязь» ловил нас контратаках, — приводит слова Юртайкина сайт ЦСКА. — В третьем поймали свою игру, но немного не дожали. Физическое состояние не лучшее, поэтому втягиваюсь через работу, спасибо, что доверяют играть.
Мой момент в конце? Усталость, голова уже не думала, поэтому сыграл неправильно, можно было поинтереснее придумать.
Рад, что оказался в ЦСКА, хочу помочь команде выиграть Кубок».
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/matchi/danil_yurtaykin_khochu_pomoch_komande_vyigrat_kubok/
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