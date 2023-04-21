Юров — о будущем в «Металлурге»: «Если спустя рукава относиться к делу, то никто не поставит в состав»
Нападающий «Металлурга» Данила Юров в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от сезона-2023/24 в составе магнитогорцев.
— Что вам пообещали в «Металлурге»? С Андреем Разиным вы уже общались.
— Андрей Владимирович сказал, что если буду работать и доказывать, то буду играть. Так для всех. Играет тот, кто лучше. А если спустя рукава относиться к делу, то никто не поставит в состав, несмотря на первый раунд драфта. Все зависит от меня. Я понимаю это. Надо хорошо подготовиться к сезону.
— За три сезона в КХЛ вы так и не получили полноценного места в составе «Металлурга».
— Первый сезон в КХЛ получился самым тяжелым. Мне 16 лет. Хочется каждый день играть, развиваться. Много разговаривал с тренером по ОФП, с родителями. Все говорили, что, если работаешь честно, рано или поздно придет вознаграждение от судьбы. Не скрою, тяжело справлялся с этим. Но видел много примеров, когда игроки, несмотря ни на что продолжали работать и цеплялись за шанс. Как тот же Николай Кныжов. Из ВХЛ попал в НХЛ. Он не опустил руки, работал и попал в НХЛ.
— После разговоров с «Металлургом» почувствовали уверенность, что получите больше игрового времени?
— Уверенность есть, да. Если не буду делать ничего лишнего, а буду слушать тренера и играть так, как умею. Я не первый год играю в КХЛ. Уже чему-то научился. Получил опыт финала. Прошел в 18 лет до решающей серии Кубка Гагарина. Учел многие ошибки, которые мы допустили, стал увереннее.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|1 - 1
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|21.04
|19:30
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -