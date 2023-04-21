Данила Юров объяснил, почему отказался от предложения «Миннесоты»
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров в интервью «СЭ» объяснил, почему подписал новый контракт с клубом, несмотря на предложение от «Миннесоты».
— Почему решили остаться в «Металлурге», а не уехали в «Миннесоту»?
— Я еще не показал себя в КХЛ. Толком не набрал очков, не примерял лидирующие роли. Это ключевой фактор.
— Сколько нужно набрать очков, чтобы уехать в НХЛ?
— Понятно, что очков 60 набрать тяжело. Хотя бы 35-40. Это реальная цифра. Можно вспомнить пример Егора Чинахова, который уехал в «Коламбус» после хорошего сезона в КХЛ.
— Что предлагала «Миннесота»?
— Приехать, пройти все тренировочные лагеря и хорошо подготовиться к сезону. После чего тренерский штаб решил бы, в какой команде меня видят. Не обещали, что обязательно попаду в НХЛ или АХЛ. Все бы зависело от меня. Мы постоянно на связи с «Миннесотой». Со скаутами обсуждаем детали по подготовке к играм. Надеюсь, что не случится ничего критичного из-за того, что проведу год в КХЛ. Тем более они видят пример Капризова. Кирилл после драфта пять лет отыграл в России, приехал сформированным хоккеистом и стал лидером. В «Миннесоте» поддержали мой выбор.
— Отсутствие неопределенности в «Миннесоте» влияло на ваш выбор? Клуб не говорил конкретно, в какой лиге вы начнете сезон.
— Нет. В «Металлурге» отчасти тоже неопределенность. Все зависит от меня. Докажу, что достоин играть в КХЛ, значит, буду в основе. То же самое в «Миннесоте». Никакой неопределенности нет. Это проходят все игроки, которые уезжают в моем возрасте. Клуб сам решит, какая лига мне больше подходит для развития.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|1 - 1
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|21.04
|19:30
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -