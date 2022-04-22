Юрий Яковлев высказался о выходе рижского «Динамо» и «Йокерита» из состава участников КХЛ

Президент ярославского «Локомотива» Юрий Яковлев прокомментировал выход рижского «Динамо» и «Йокерита» из состава участников КХЛ.

«Что касается «Йокерита» и [рижского] «Динамо», я считаю, что для лиги и хоккея в целом это большая потеря, если брать спортивную часть прежде всего», — цитирует Яковлева «Чемпионат».

Он также считает, что лиге необходимо сократить паузы между матчами.

«Что касается количества игр, я так понимаю, с учетом сохранившихся пауз... я считаю, что, понимаете, слишком насыщенное количество игр — это, мне кажется, ненормально. Игры через день, перелеты. Я считаю, надо заняться вопросами лиги, сократить количество пауз. Мировая практика показывает, что сборная не может столько готовиться. Надо поднимать качество игроков, качество игр. Потому что ребятам некогда готовиться, восстанавливаться, они не могут общаться с семьями. На мой взгляд, это ненормально», — цитирует Яковлева «Чемпионат».

В феврале 2022 года рижское «Динамо» и «Йокерит» вышли из КХЛ из-за ситуации на Украине.