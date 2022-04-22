«Сборная не может столько готовиться». В «Локомотиве» выступили за сокращение пауз в КХЛ

Президент ярославского «Локомотива» Юрий Яковлев прокомментировал выход рижского «Динамо» и «Йокерита» из состава участников КХЛ. Руководитель также выступил за сокращение пауз между матчами в лиге.

«Что касается «Йокерита» и [рижского] «Динамо», я считаю, что для лиги и хоккея в целом это большая потеря, если брать спортивную часть прежде всего, — цитирует Яковлева «Чемпионат». — Что касается количества игр, я так понимаю, с учётом сохранившихся пауз... я считаю, что, понимаете, слишком насыщенное количество игр — это, мне кажется, ненормально. Игры через день, перелеты.

Я считаю, надо заняться вопросами лиги, сократить количество пауз. Мировая практика показывает, что сборная не может столько готовиться. Надо поднимать качество игроков, качество игр. Потому что ребятам некогда готовиться, восстанавливаться, они не могут общаться с семьями. На мой взгляд, это ненормально".

Напомним, «Локомотив» в этом сезоне в первом раунде Кубка Гагарина проиграл ЦСКА со счетом 0-4 в серии.