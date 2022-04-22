«Сборная не может столько готовиться». В «Локомотиве» выступили за сокращение пауз в КХЛ
Президент ярославского «Локомотива» Юрий Яковлев прокомментировал выход рижского «Динамо» и «Йокерита» из состава участников КХЛ. Руководитель также выступил за сокращение пауз между матчами в лиге.
«Что касается «Йокерита» и [рижского] «Динамо», я считаю, что для лиги и хоккея в целом это большая потеря, если брать спортивную часть прежде всего, — цитирует Яковлева «Чемпионат». — Что касается количества игр, я так понимаю, с учётом сохранившихся пауз... я считаю, что, понимаете, слишком насыщенное количество игр — это, мне кажется, ненормально. Игры через день, перелеты.
Я считаю, надо заняться вопросами лиги, сократить количество пауз. Мировая практика показывает, что сборная не может столько готовиться. Надо поднимать качество игроков, качество игр. Потому что ребятам некогда готовиться, восстанавливаться, они не могут общаться с семьями. На мой взгляд, это ненормально".
Напомним, «Локомотив» в этом сезоне в первом раунде Кубка Гагарина проиграл ЦСКА со счетом 0-4 в серии.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|1 - 1
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|22.04
|19:30
|
ЦСКА – Металлург
|- : -