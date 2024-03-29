Новиков: «То, что получилось с Федотовым, войдет в историю хоккея со знаком «минус»

Бывший тренер молодежной и женской сборных России Юрий Новиков прокомментировал ситуацию с расторжением контракта голкипера Ивана Федотова с ЦСКА.

«То, что получилось с ним, войдет в историю хоккея со знаком «минус». Такого раньше не было, чтобы так перевернуть судьбу лучшему вратарю по итогам чемпионата, и когда говорят, что он восстановится, это не так все просто. Психологический шрам останется на всю жизнь, и будем надеяться, что все образумится.

Думаю, в этом сезоне он не вышел на тот уровень, который показывал на Олимпиаде и том чемпионате. Для Ивана это испытание, и будем надеяться, что у него есть сейчас время, тем более все успокоилось. Он год играл, практику получил, и надеемся, что он выйдет на тот уровень, который у него был», — цитирует ТАСС Новикова.

28 марта ЦСКА объявил о расторжении контракта с Федотовым. По информации «СЭ», 27-летний голкипер продолжит карьеру в НХЛ, где правами на него владеет «Филадельфия».

В текущем сезоне Федотов провел 49 матчей, отразив 91,4 процента бросков и четыре раза сыграв на ноль.