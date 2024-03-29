Уваев: «Будет интересно посмотреть, как сложится карьера Федотова в «Филадельфии»»

Российский хоккейный тренер Вячеслав Уваев прокомментировал ситуацию с расторжением контракта голкипера Ивана Федотова с ЦСКА.

«ЦСКА, можно сказать, открыли сезон Федотовым и закрыли им. Очень тяжело пропустив сезон влиться в игровой ритм. Я думаю, что клуб и сам Иван прилагали все усилия, но выйти на высокий уровень, к сожалению, не получилось. Будет интересно посмотреть, как сложится в «Филадельфии», другая атмосфера, игровой ритм и огромная конкуренция. Будем надеяться, что Иван вернется к своим лучшим результатам.

Селекция уже началась, надо рассматривать все варианты. Многие позиции в ЦСКА требуют усиления. Поиск иностранца на позицию вратаря или другие амплуа будет зависеть только от нового тренерского штаба. Уровень лиги выравнивается, при правильной селекции можно претендовать на ведущие позиции. Илья Воробьев — опытный специалист, будем надеяться, что у него получится», — цитирует Metaratings.ru Уваева.

28 марта ЦСКА объявил о расторжении контракта с Федотовым. По информации «СЭ», 27-летний голкипер продолжит карьеру в НХЛ, где правами на него владеет «Филадельфия».

В текущем сезоне Федотов провел 49 матчей, отразив 91,4 процента бросков и четыре раза сыграв на ноль.