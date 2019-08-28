Юнас Энрот: «У многих вратарей возникают проблемы на первых порах после переезда из НХЛ в КХЛ»

Голкипер минского «Динамо» Юнас Энрот поделился мнением о переходе на финский размер ледовой площадки.

— Я думаю, что «финская» площадка — это хорошо, — цитирует официальный сайт клуба Энрота. — Мне всегда нравилось играть на маленьких площадках. Думаю, для команды это тоже здорово. Крэйг проповедует активный и агрессивный стиль хоккея, а атаковать на меньшей площади все-таки проще. Правда, об этом я могу сказать не так много, потому что я вратарь.

У многих вратарей возникают проблемы на первых порах после переезда из НХЛ в КХЛ. У меня они тоже были, когда я вернулся в Европу два года назад. Думаю, все дело в том, что ты привык к площадке поменьше, поэтому выходишь из ворот или слишком далеко, или, наоборот, недостаточно далеко. Тебе нужно кататься и выходить из ворот немного не так, как ты привык, а пасы отдавать дальше, чем обычно. А еще угол площадки не такой, к которому ты привык — это приводит к неприятным отскокам.