Вратарь "Спартака" Юлиус Гудачек подчеркнул, что не рассматривал варианты с другими клубами, продлевая контракт с красно-белыми. Со следующего сезона команду будет возглавлять Олег Знарок.

– Я был счастлив в "Спартаке" в прошлом сезоне и, когда мы вели переговоры с Алексеем Жамновым, я даже не рассматривал предложения других клубов, – цитирует официальный сайт "Спартака" Гудачека. – Сразу сказал, что хотел бы остаться в "Спартаке".

– "Спартак" возглавит Олег Знарок. Что вы знаете об этом тренере?

– Каждый знает Олега Знарка, он отличный тренер. Когда я прочитал новость о его назначении в "Спартак", множество моих знакомы из России и Словакии (например, Доминик Граняк) звонили мне и поздравляли с хорошим тренером. Я не играл под его началом, но слышал много хороших слов о его работе. Буду очень рад поработать с ним.