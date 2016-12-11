"Югра" проиграла первый матч под руководством Разина его бывшей команде - "Автомобилисту"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Автомобилист" в гостях обыграл "Югру" со счетом 1:0. Единственную шайбу встречи забросил защитник Алексей Василевский. Команда Владимира Крикунова прервала серию из четырех поражений.

Отметим, что эта встреча стала первой для хозяев площадки под руководством Андрея Разина. Примечательно, что специалист проиграл своей бывшей команде, которую покинул осенью этого года.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) – "Автомобилист" (Екатеринбург) – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Василевский – 3 (бол., Голышев), 19:59 – 0:1.

Вратари: Шарыченков (59:29) – Сохатский.

Штраф: 10 – 16.

Броски: 22 (4+10+8) – 25 (8+7+10).

Судьи: Букин, Раводин.

11 декабря. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".