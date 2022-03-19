Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу «Спартака» над СКА в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ (6:1).

«Совершенно неожиданный результат от «Спартака». У команды был большой перерыв. СКА, который претендует на кубок, показал совершенно невзрачную игру. При наличии достаточно хороших игроков, большинство из них совершенно не работали. Не знаю, чем руководствовался тренерский штаб, когда постоянно менял вратаря на полевого игрока. Не думаю, что «Спартак» в этом матче показал все, что мог. Характер и большое желание игроки проявили. Эта игра даст им шанс. Последующие игры будут непростыми не только «Спартака», но и для СКА», — сказал Плющев «СЭ».

Счет в серии стал 1-0 в пользу красно-белых. Вторая игра пройдет 20 марта в Санкт-Петербурге.

«Спартак» пропустил первый раунд плей-офф: «Йокерит» снялся с розыгрыша турнира и красно-белые автоматически перешли в 1/4 финала «Запада». Команда провела последний матч больше двух месяцев назад — 9 января.