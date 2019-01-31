Йозеф Яндач: "Динамо" превзошло "Магнитку" в движении"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Йозеф Яндач назвал причины поражения команды в матче регулярного чемпионата КХЛ от московского "Динамо" (2:4).

– Мы сегодня очень плохо начали игру, – сказал Яндач. – В первом периоде было много удалений. Я знал силу первого звена "Динамо". В первых двух периодах плохо сыграли. Соперник превзошел нас в движении и хорошо держал шайбу, у него проходили контратаки. В последнем периоде попробовали что-то еще, но сначала мы получили третий гол, а в конце уже не было времени. На следующую игру надо много учить.

– Согласны ли вы с тем, что нижние звенья "Динамо" переиграли нижние звенья "Металлурга"?

– Мы сегодня не держали хорошо шайбу, я не видел никакой разницы между звеньями.

– Плохие первые два периода могут быть следствием недавнего матча со СКА?

– Я не могу точно сказать сейчас, после игры, потом будет легче посмотреть. Мне кажется, что сегодня многие толком не играли.

– Почему редко играет Варфоломеев?

– Редко играет, потому что не играет хорошо. Ему надо было добавить, потому что он болел в декабре. Потом мы поехали в Давос, где он не был готов. В январе Павел работал со штангой и на льду. Надеюсь, что он нам поможет.

– Ольшанский перестал выходить в концовке, потому что он ошибался?

– В конце играли лучшие защитники, а у Ольшанского нет опыта. Играли в четыре-пять защитников, рисковали.

– Правда ли, что Антипин не поедет в сборную, а вместо него отправится Верещагин?

– Антипина пригласили в сборную, но он не играет, потому что у него травма. Я не говорил, куда он поедет, это не мое решение. Я бы хотел, чтобы Виктор нам помогал, потому что молодые защитники выходят. Нужен опыт, такие игроки, как Витя, нам нужны. Он готовится, но еще не на сто процентов. Ждем, когда он скажет, что он готов и вызовем на игру. (Владислав Уткин)