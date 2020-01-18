Йокипакка в мастер-шоу вышел в костюме елки с фамилией «елки-палки»
19:44
Защитник «Сибири» Юрки Йокипакка оригинально нарядился на мастер-шоу Фонбет-Матча звезд КХЛ. Финский игрок обыграл свое прозвище «елки-палки» и нарядился в костюм елки с соответствующей подписью на спине.
Йокипакка принял участие в конкурсе на точность броска.
Его часто называют ёлкипалки, и вот, пожалуйста, сегодня на матче Всех звёзд Юрки Йокипакка выступил в костюме ёлки с фамилией Ёлки-Палки? #мыэтохксибирь #wearehcsibir pic.twitter.com/pRqwXPsxPv— Hockey Club Sibir (@hcsibir) January 18, 2020
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