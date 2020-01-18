Йокипакка в мастер-шоу вышел в костюме елки с фамилией «елки-палки»

Его часто называют ёлкипалки, и вот, пожалуйста, сегодня на матче Всех звёзд Юрки Йокипакка выступил в костюме ёлки с фамилией Ёлки-Палки? #мыэтохксибирь #wearehcsibir pic.twitter.com/pRqwXPsxPv