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Йокипакка в мастер-шоу вышел в костюме елки с фамилией «елки-палки»

19:44

Защитник «Сибири» Юрки Йокипакка оригинально нарядился на мастер-шоу Фонбет-Матча звезд КХЛ. Финский игрок обыграл свое прозвище «елки-палки» и нарядился в костюм елки с соответствующей подписью на спине.

Йокипакка принял участие в конкурсе на точность броска.

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