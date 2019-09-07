«Йокерит» забросил семь шайб в ворота рижского «Динамо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» принимал рижское «Динамо». Хозяева одержали крупную победу со счетом 7:2. Команда из Хельскинки набрала первые очки в сезоне.

Три голевые передачи на счету защитника Сами Леписто, по 3 (1+2) очка набрали нападающие Петри Контиола и Стив Мозес.

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«Йокерит» (Хельсинки) — «Динамо» (Рига) — 7:2 (2:0, 4:2, 1:0)

Голы: Мозес — 1 (Эронен), 7:01 — 1:0. Регин — 1 (бол., Мозес, Лехтонен), 16:50 — 2:0. Контиола — 1 (Леписто, Хаапала), 20:20 — 3:0. Йенсен — 1 (Леписто, Контиола), 26:30 — 4:0. Лехтонен — 2 (бол., Регин), 32:18 — 5:0. Я. Берглунд — 2 (бол., Улльстрем, Третьяк), 35:38 — 5:1. Йенсен — 2 (бол., Леписто, Контиола), 37:50 — 6:1. Я. Берглунд — 3 (Улльстрем, Эштон), 38:06 — 6:2. Оксанен — 1 (бол., Хаапала, Мозес), 48:22 — 7:2.

Вратари: Калныньш — Гудлевскис (Третьяк, 26:30).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 26 (9+10+7) — 26 (5+13+8).

Судьи: Оленин, Цыплаков.

7 сентября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».

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