«Йокерит» вырвал победу у «Сибири» за 5 минут до конца третьего периода

«Йокерит» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3.

Финская команда уступала со счетом 3:2 после первого периода, однако смогла сравнять счет, а за 5 минут до конца третьего периода защитник гостей Виктор Лев забросил победную шайбу.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:4 (3:2, 0:1, 0:1)

Голы: Норман — 3 (Лехтонен, Иконен), 0:15 — 0:1. Ли — 3 (Алексеев, Саюстов), 2:58 — 1:1. Грант — 1 (Анттила, Лев), 12:06 — 1:2. Ли — 4 (бол., Гуркин, Ермаков), 13:17 — 2:2. Руохомаа — 4 (Ли), 17:38 — 3:2. Скленичка — 2 (О`Нилл), 32:54 — 3:3. Лев — 1, 55:32 — 3:4.

Вратари: Красоткин (58:43) — Калниньш.

Штраф: 24 — 12.

Броски: 23 (11+9+3) — 31 (13+9+9).

Судьи: Кулев, Морозов.

17 октября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».