«Йокерит» победил СКА

«Йокерит» обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Финская команда забросила две шайбы в большинстве — отличились Вели-Матти Савинайнен и Джордан Шредер. У СКА гол забил Евгений Тимкин.

СКА занимает второе место в Западной конференции, отставая на 2 очка от ЦСКА. «Йокерит» идет пятым.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Савинайнен — 12 (бол., Норман, Хаапала), 9:13 — 1:0. Шредер — 10 (бол., Грант, О`Нилл), 36:45 — 2:0. Тимкин — 3 (Морозов, Белов), 53:41 — 2:1.

Вратари: Линдбек — Самонов (59:00).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 27 (14+11+2) — 27 (7+10+10).

Судьи: Франо, Хрибик.

30 декабря. Хельсинки. «Хартвалл Арена».

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