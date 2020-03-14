«Йокерит» решил отказаться от участия в плей-офф КХЛ

«Йокерит» из-за ситуации с распространением коронавируса принял решение отказаться от участия в плей-офф КХЛ. В 1/4 финала Кубка Гагарина финский клуб должен был сыграть со СКА.

Решение было принято в связи с рекомендациями властей. Первый матч со СКА должен был пройти 17 марта в Санкт-Пеетербурге.

— Исключительные времена требуют исключительных решений. Здоровье и благосостояние людей и общества имеют первостепенное значение, поэтому «Йокерит» хочет взять на себя отвественность по этому вопросу.

Мы приняли это тщательно взвешенное решение с докторами команды и игроками, и вместе пришли к такому заключению. Это очень сложное, но необходимое решение, — отметил президент и генеральный менеджер клуба Яри Курри.