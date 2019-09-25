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«Йокерит» подписал контракт с нападающим «Каролины»

16:00
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Нападающий Саку Мяеналанен продолжит карьеру в «Йокерите». 25-летний финн заключил контракт на один год с опцией продления еще на один сезон, сообщает Twitter «Джокеров».

В прошлом сезоне Мяеналанен провел в регулярном чемпионате НХЛ в составе «Каролины» 34 матча и набрал 8 (4+4) очков. В плей-офф на его счету 1 результативная передача в 9 встречах.

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