«Йокерит» победил «Куньлунь», отыгравшись со счета 0:3

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» на своем льду обыграл «Куньлунь» со счетом 4:3. По ходу встречи финская команда проигрывала со счетом 0:3.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — «Куньлунь» (Пекин) — 4:3 (0:2, 1:1, 3:0)

Голы: Йип — 14 (Шинкарук, Миллер), 8:11 — 0:1. Мерфи — 9 (бол., Миллер, Йип), 16:57 — 0:2. Бартли — 3 (Йип, Брюле), 21:19 — 0:3. Йоэнсуу — 13 (бол., Эронен, О`Нилл), 24:21 — 1:3. М. Ниеми — 2 (Оксанен), 43:23 — 2:3. Йоэнсуу — 14 (Лехтонен, Скленичка), 54:59 — 3:3. Лехтонен — 16 (бол.), 58:22 — 4:3.

Вратари: Калниньш — Грубец.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 35 (8+15+12) — 17 (9+6+2).

Судьи: Беляев, Наумов.

25 января. Хельсинки. «Хартвалл Арена».