«Йокерит» обыграл рижское «Динамо»

«Йокерит» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл рижское «Динамо» (5:3). Команда из Латвии потерпела седьмое поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — «Динамо» (Рига) — 5:3 (3:1, 0:0, 2:2)

Голы: Слепец — 2 (мен., Дарзиньш), 3:26 — 0:1. О`Нилл — 14 (Регин, Лехтонен), 7:28 — 1:1. Анттила — 9 (Грант, Оксанен), 9:42 — 2:1. Леписто — 4 (бол., Контиола, Лехтонен), 10:40 — 3:1. Дарзиньш — 9 (бол., Эштон, Протапович), 43:31 — 3:2. О`Нилл — 15 (бол., Йоэнсуу, Регин), 46:35 — 4:2. Иконен — 8 (Лехтонен, Грант), 50:59 — 5:2. Алишаускас — 5, 53:32 — 5:3.

Вратари: А. Ниеми — Макаров (Ворис, 10:40,57:14 — 57:30, 57:42 — 58:38, 58:59 — 59:21).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 23 (5+9+9) — 22 (9+3+10).

Судьи: Бондарь, Кулаков.

21 декабря. Хельсинки. «Хартвалл Арена».