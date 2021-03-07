Сегодня, 7 марта, состоится третий матч первого раунда плей-офф КХЛ Западной конференции, в котором «Йокерит» сыграет против «Локомотива». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

Напомним, что все матчи этой серии пройдут на арене в Ярославле.

«Локомотив» ведет в серии со счетом 2-0. В первой встрече «Локо» одержал победу с минимальным счетом (1:0), а вот во второй игре разгромил соперника 5:0.

Следить за матчем «Йокерит» — «Локомотив» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Йокерит» — «Локомотив»