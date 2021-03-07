«Йокерит» — «Локомотив», Кубок Гагарина: где смотреть матч
15:45
Сегодня, 7 марта, состоится третий матч первого раунда плей-офф КХЛ Западной конференции, в котором «Йокерит» сыграет против «Локомотива». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.
Напомним, что все матчи этой серии пройдут на арене в Ярославле.
«Локомотив» ведет в серии со счетом 2-0. В первой встрече «Локо» одержал победу с минимальным счетом (1:0), а вот во второй игре разгромил соперника 5:0.
Следить за матчем «Йокерит» — «Локомотив» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.
Опрос
проголосовало: 2601Все опросы
Кто фаворит Кубка Гагарина-2021?
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...