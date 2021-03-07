Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Йокерит» — «Локомотив», Кубок Гагарина: где смотреть матч

15:45
«Йокерит» сыграет против «Локомотива». Фото ХК «Локомотив»
«Йокерит» сыграет против «Локомотива». Фото ХК «Локомотив»
Теги:

Сегодня, 7 марта, состоится третий матч первого раунда плей-офф КХЛ Западной конференции, в котором «Йокерит» сыграет против «Локомотива». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

Напомним, что все матчи этой серии пройдут на арене в Ярославле.

«Локомотив» ведет в серии со счетом 2-0. В первой встрече «Локо» одержал победу с минимальным счетом (1:0), а вот во второй игре разгромил соперника 5:0.

Следить за матчем «Йокерит» — «Локомотив» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Йокерит» — «Локомотив»

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 2601
Все опросы
Кто фаворит Кубка Гагарина-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир