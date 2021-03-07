Сегодня, 7 марта, состоится третий матч первого раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции, в котором «Торпедо» на своем льду примет «Ак Барс». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

Казанцы ведут в серии 2-0. В первой встрече «Ак Барс» обыграл соперника только в овертайме — 2:1, а во второй игре победили уверенней — 4:1.

Следить за матчем «Торпедо» — «Ак Барс» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Торпедо» — «Ак Барс»