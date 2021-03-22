Яшкин назвал обидным результат матча со СКА
22 марта 2021, 23:26
Форвард московского «Динамо» Дмитрий Яшкин подвел итоги матча второго раунда плей-офф КХЛ против СКА (2:3 ОТ).
«Очень обидная игра и ее концовка, — цитирует хоккеиста официальный сайт клуба 22 марта. — И так бывает. Я думаю, это хороший опыт для всех. Счет в серии лишь 1-2, будем готовиться к следующей игре.
Нас здесь очень поддерживали. И у всех больше эмоций и энергии, все очень хотели выиграть. Счет был 0:2, поэтому пришлось идти в атаку. И мы хорошо справились».
СКА ведет в серии со счетом 2-1. Следующий матч состоится 24 марта.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/149951-dmitriy_yashkin____ochen__obidnaya_igra__
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Зачет
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