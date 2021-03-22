Яшкин назвал обидным результат матча со СКА

Форвард московского «Динамо» Дмитрий Яшкин подвел итоги матча второго раунда плей-офф КХЛ против СКА (2:3 ОТ).

«Очень обидная игра и ее концовка, — цитирует хоккеиста официальный сайт клуба 22 марта. — И так бывает. Я думаю, это хороший опыт для всех. Счет в серии лишь 1-2, будем готовиться к следующей игре.

Нас здесь очень поддерживали. И у всех больше эмоций и энергии, все очень хотели выиграть. Счет был 0:2, поэтому пришлось идти в атаку. И мы хорошо справились».

СКА ведет в серии со счетом 2-1. Следующий матч состоится 24 марта.