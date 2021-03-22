Владимир Крикунов: «Секундное расслабление в овертайме стоило «Динамо» матча»
Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов подвел итоги третьей игры серии второго раунда Кубка Гагарина против СКА (2:3 ОТ).
— Много говорить нечего. Ребята старались, проигрывали 0:2 и вылезли из такой тяжелой ситуации. Дошли до овертайма и пропустили необязательную контратаку.
— Было впечатление, что в этот момент ваша команда стояла как зачарованная?
— Не команда, а пять человек, находившихся на льду. Я не знаю, о чем они там задумались. Секундное расслабление стоило нам матча.
— Почему сегодня решили выпустить Еременко?
— Бочаров сыграл два непростых матча. Сегодня поставили Еременко, чтобы дать Ивану передохнуть.
— Домашние трибуны подтолкнули «Динамо» к более активной игре, чем в Санкт-Петербурге?
— Да, совсем по-другому играли.
— Отсутствие Кагарлицкого связано с порезом?
— Да, этот порез. Вот-вот Кагарлицкий может и выйти. Все с ним будет нормально.
(Михаил Зислис)
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