Владимир Крикунов: «Секундное расслабление в овертайме стоило «Динамо» матча»

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов подвел итоги третьей игры серии второго раунда Кубка Гагарина против СКА (2:3 ОТ).

— Много говорить нечего. Ребята старались, проигрывали 0:2 и вылезли из такой тяжелой ситуации. Дошли до овертайма и пропустили необязательную контратаку.

— Было впечатление, что в этот момент ваша команда стояла как зачарованная?

— Не команда, а пять человек, находившихся на льду. Я не знаю, о чем они там задумались. Секундное расслабление стоило нам матча.

— Почему сегодня решили выпустить Еременко?

— Бочаров сыграл два непростых матча. Сегодня поставили Еременко, чтобы дать Ивану передохнуть.

— Домашние трибуны подтолкнули «Динамо» к более активной игре, чем в Санкт-Петербурге?

— Да, совсем по-другому играли.

— Отсутствие Кагарлицкого связано с порезом?

— Да, этот порез. Вот-вот Кагарлицкий может и выйти. Все с ним будет нормально.

(Михаил Зислис)