Яруллин высказался об об отставке Гатиятуллина

Защитник «Трактора» Альберт Яруллин поделился эмоциями после победы над «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1.

«Это была интересная и важная игра для нас. Конечно, хотелось победить после обидного поражения дома. Надо было переламывать эту сухую серию, когда один гол с игры, один в овертайме, с «Уфой» вообще ничего не забили. Ребята вышли настроенные, здорово, что получилось обыграть такого соперника. Надеюсь, игра также порадовала наших болельщиков. Изменения в тренерском составе? Ну это наша работа, мы стараемся все равно не обращать внимания на эти перестановки. Это то же самое, как игроки приходят и уходят, случаются обмены. Также бывает и с тренерским штабом. Поэтому стараюсь не обращать на это внимания. Надо выходить на лед и делать результат», — приводит слова

«Трактор» поднялся на 5-е место в таблице «Востока» (18 очков в 16 играх). 4 октября челябинский клуб отправил в отставку главного тренера Анвара Гатиятулина. К этому матчу команду готовил Алексей Заварухин, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера.

«Авангард» идет на 7-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции (16 очков в 14 встречах).