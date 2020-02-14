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Якуб Коварж: «Постараюсь набраться сил и помочь команде в Кубке Гагарина»

20:06
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«Автомобилист» опубликовал в Twitter послание голкипера Якуба Коваржа болельщикам клуба. Вратарь получил травму 25 января в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:3).

— Спасибо всем, кто переживает за меня. Вчера прошла операция, доктора говорят, что всt будет окей. До конца сезона осталось совсем мало, но я в ни в коем случае не прощаюсь с ним!

Постараюсь набраться сил и помочь нашей команде в Кубке Гагарина. До встречи на хоккее.

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