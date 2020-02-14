Якуб Коварж: «Постараюсь набраться сил и помочь команде в Кубке Гагарина»
«Автомобилист» опубликовал в Twitter послание голкипера Якуба Коваржа болельщикам клуба. Вратарь получил травму 25 января в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:3).
— Спасибо всем, кто переживает за меня. Вчера прошла операция, доктора говорят, что всt будет окей. До конца сезона осталось совсем мало, но я в ни в коем случае не прощаюсь с ним!
Постараюсь набраться сил и помочь нашей команде в Кубке Гагарина. До встречи на хоккее.
#Instagram_@jkovar21— ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) February 14, 2020
Спасибо всем кто переживает за меня?вчера прошла операция, доктора говорят что всё будет ок?? до конца сезона осталось совсем мало но я в никоем случае не прощаюсь с нем?? постараюсь набрат сил и помочь нашей команде в кубке гагарина? до встречи на хоккее? pic.twitter.com/52ZYniR0TQ