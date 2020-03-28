Яковлев следит за «Нью-Джерси» и Гусевым в НХЛ

Защитник «Металлурга», олимпийский чемпион Егор Яковлев в интервью «СЭ» признался, что следит за игрой Никиты Гусева в «Нью-Джерси». Сам Яковлев в сезоне-2018/19 играл за «Дэвилз».

— В «Нью-Джерси» сначала возникли проблемы и у Никиты Гусева, которого даже в запас сажали. Потом тренера Джона Хайнса уволили, и у него вроде бы все наладилось.

— Я очень переживал за него, зная Никиту и главного тренера. Хайнс не любит таких игроков, как он. Ему нужны хоккеисты «бей-беги». Хорошо, что Никита выдержал и дождался своего момента. Он всем показал, на что способен — ему дали возможность играть, и он играет отлично.

— Смотрите матчи НХЛ?

— Конечно, я слежу за «Нью-Джерси». Потому что там играет много знакомых ребят. Плюс ностальгия. Мне интересно. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Яковлева