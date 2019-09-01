Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон рассказал о пропущенной шайбе от Максима Чудинова в матче против «Авангарда» (1:3). Защитник отличился со своей половины площадки.

— Что случилось в моменте с шайбой Чудинова?

— Просто немного потерял концентрацию. Знал, что он уже забивал из своей зоны. Просто не ожидал, что шайба подпрыгнет и изменит траекторию. Это огромная ошибка, и она стоила много. Сейчас уже ничего не поделаешь, иногда такое случается. Нужно учиться на этом, что не повторить такого, забыть и продолжать играть.

— Такой смазанный старт не принесет проблем вам в сезоне?

— Точно нет. Я пропускал много тупых голов за свою карьеру. Нужно смотреть только вперед и продолжать делать сэйвы.

— ЦСКА стал еще сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Кто сможет отнять у вас чемпионство?

— Это старт сезона, и до плей-офф далеко, и может случиться все, что угодно. Мы уверены в своих силах, и к весне наберем отличный ход, но в лиге много сильных команд. «Авангард» — одна из них, есть еще несколько. Нужно держать конкуренцию и прибавлять с каждым днем.

— Как повлияло изменения правил и разметки в этом сезоне?

— Площадки стали уже, появился трапецоид. Но мы тренируемся ежедневно, а еще я играл в Северной Америке на такой же площадке. Но все в таких условиях, придется привыкать. (Евгений Белоусов)